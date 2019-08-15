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четверг, 15 августа 2019 14:41

Пока "принимали роды" боевики втекли - интересный рассказ с передовой

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Пока &quot;принимали роды&quot; боевики втекли - интересный рассказ с передовой
Россиян спас только "аборт". Скриншот

Минометчики 93-й Холодный Яр обстреляли позиции россиян под Авдеевской промзоной.

На этих позициях часто снимает военные преступления боевиков российский пропагандист Александр Сладков, пишет благотворительный фонд Вернись живым.

"Именно на этой позиции он любит снимать сюжеты об Авдеевской промзоне. Саша, это не ты ли бежал окопами вместе с командиром террористов Крестом", - говорится в сообщении.

Ни один боевик не пострадал из-за "аборта".

В военном сленге это слово означает изъятие из ствола миномета мины, которая дала осечку.

"После заброса мины в ствол не срабатывает вышибной патрон, поэтому мина со сводным взрывателем остается в стволе. Двое военных наклоняют миномет, чтобы мина вышла из ствола. Еще один солдат ловит мину руками. Мало того, что процесс очень напряженный и опасный, так еще и сбивается прицел. Корректировщику приходится заново пристреливаться.

Именно такой случай спас шестерых боевиков от ликвидации. В тот вечер они, как всегда, обстреливали наши позиции. Увереные в себе российско-террористические бандформирования даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит коптер, и минометный взвод готов давать ответ. Несколько мин на пристрелку, затем попадаем прямо во вход, и наконец прямое попадание в "укрепленку". Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, - и "аборт" ... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-я ОМБр Холодный Яр принимали "роды", контуженые и испуганные террористы бежали из окопа", - рассказывают в благотворительном фонде.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.

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