Поймали палача из донецкого концлагеря "Изоляция"

В Киеве задержали палача из донецкого концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".
Об этом сообщил журналист и бывший заключенный Станислав Асеев в Facebook.
"Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - написал он
Детали журналист пообещал сообщить позже.
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"Изоляция" - тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего центра искусств.
На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники содержат в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан. На временно неподконтрольной территории оккупанты разместили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержат украинцев.
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