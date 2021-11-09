Поймали палача из донецкого концлагеря "Изоляция"

Куликовский был арестован в Киеве. Фото: Станислав Асеев

В Киеве задержали палача из донецкого концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

Об этом сообщил журналист и бывший заключенный Станислав Асеев в Facebook.

"Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - написал он

Детали журналист пообещал сообщить позже.

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"Изоляция" - тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего центра искусств.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники содержат в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан. На временно неподконтрольной территории оккупанты разместили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержат украинцев.