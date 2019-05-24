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пятница, 24 мая 2019 15:32

Похоронят бойца "Айдара" Сергея Кононко, которого 2014-го замучили в плену

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1 июня в Обухове Киевской области похоронят солдата 24 батальона территориальной обороны "Айдар" Сергея Кононко.

Он погиб в августе 2014-го, и с тех пор считался пропавшим без вести, сообщают в Обуховском районном военном комиссариате.

Автор: facebook.com/obukhivrvk
  Сергей Кононко - боец батальона "Айдар". Погиб 26 августа 2014-го. С тех пор считался пропавшим без вести
Сергей Кононко - боец батальона "Айдар". Погиб 26 августа 2014-го. С тех пор считался пропавшим без вести

"Сергей был среди военных ВСУ, которые 26 августа 2014 года везли в больницу раненого Василия Пелиша на автомобиле УАЗ и попали под артобстрел на трассе в районе Новосветловка - Хрящеватое под Луганском. Раненый Пелиш был захвачен в плен. После освобождения рассказал об этом бое.

Кононко находился в списках пропавших без вести. 23 декабря 2014-го боевики ЛНР передали из Краснодона украинской стороне тела 8 погибших воинов в мешках. По утверждению стороны ЛНР, среди убитых были 4 "айдаровцев". Один из них - замученный Кононко.

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В военкомате сообщили, что с тех пор проводилось 5 независимых экспертиз ДНК для опознания обуховца. Последняя, ​​пятая, экспертиза установила, что это тело Сергея Кононко.

Сергей Кононко родился 18 августа 1982-го в городе Обухов Киевской области. Был членом УНА-УНСО. Первый руководитель обуховской ячейки движения "Правый сектор".

Прощание, предварительно, состоится в 12:00 1 июня в городе Обухов на центральной площади.

22 мая в Днепровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова умер воин ВСУ Роман Досяк, 48 лет. Его доставили в больнице 18 мая с диагнозом "тяжелое черепно-мозговое ранение".

Пулевое ранение получил вблизи поселка Крымское Луганской области.

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