Похоронили героически погибшего морпеха Дениса Козьму

В Одесской области похоронили погибшего на Донбассе 31-летнего бойца пятой отдельной бригады морской пехоты Дениса Козьму, позывной "Дед".

Прощание с воином прошло в селе Приозерное Килийского района. Об этом сообщает Килийская района госадминистрация.

Козьма воевал на Донбассе с середины августа 2014 года. Погиб во время преследования вражеской диверсионной группы.

"Геройски погиб вблизи села Николаевка на Приазовском направлении во время преследования вражеской ДРГ", - говорится в сообщении.

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11 мая в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиним (позывной Скиф). Он погиб 7 мая в районе поселка городского типа Южное Донецкой области от смертельного пулевого ранения.