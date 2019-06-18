Пограничникам будут покупать французские катера

Патрульный катер Ocea FPB 98 / фото: СМИ

Государственная пограничная служба получит французские патрульные катера.

Совместное производство которых будет создано в Украине, пишет министр внутренних дел Арсен Аваков в Тwitter.

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность-алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине. Легкие и маневренные для мониторинга границы и спец.операций", - написал он.

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32-х метровый алюминиевый патрульный катер Ocea FPB 98 способен развивать скорость до 35 узлов. Экипаж катера 14 человек. Дальность хода 1200 миль при скорости 12 узлов. Аналогичные катера, поставляемых в Алжир (на фото) были вооружены 30-мм артиллерийской установкой DS30B.

Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27. Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10-м отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.