Поездка Журавлева на Донбасс: Пристайко требует от РФ разъяснений

Вадима Пристайко сбила с толку поездка российского депутата на территорию, которую захватила РФ. Фото: Уніан

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озадачен поездкой депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на Донбасс во время разведения войск.

Он ожидает разъяснений со стороны государства-агрессора, об этом он написал в Twitter.

"Считаем несогласованную поездку российского депутата Журавлева на временно оккупированную территорию Украины категорически недопустима. Ждем разъяснений от РФ. Nota bene: демонстративное неуважение к украинскому суверенитету и территориальной целостности никогда не будет оставаться без нашего внимания", - написал Пристайко.

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На позиции российских оккупантов в районе Золотого приезжал депутат Госдумы России, руководитель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев. Пресса сепаратистов сообщает, что он приехал, чтобы проверить, как отвели украинские войска в этом районе.