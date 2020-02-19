Подсчитали количество жертв среди гражданских в результате войны на Донбассе

На Донбассе в прошлом году пострадали 167 гражданских лиц. Фото: Укринформ

В течение 2019 году в зоне боевых действий на Донбассе пострадали 167 гражданских лиц - 27 из них погибли, 140 получили ранения. 63% пострадавших от обстрелов, 35% - он мин.

"Это является снижением на 40% по сравнению с 2018 годом. Это самые низкие цифры о пострадавших среди гражданского населения за весь период конфликта. Мы приветствуем это, но подчеркиваем, что полное и всестороннее прекращение огня является лучшим способом избежать жертв среди гражданского населения ", - сказала заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам свитобудування Розмари Дикарло.

Гуманитарные организации оказывают помощь людям в зоне конфликта. По оценкам, с 2014-го ежегодно ООН и другие организации оказывали помощь миллиону людей, однако это менее трети от количества населения, нуждающегося в помощи.

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"План гуманитарного реагирования на 2019 имел острый дефицит финансирования, план на 2020 год требует 158 млн долларов для того, чтобы оказать помощь 2 миллионам людей", - добавила заместитель генсека.

За 2019 на российско-украинской войне погибли 110 военных: 107 мужчин и 3 женщины.