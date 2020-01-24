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пятница, 24 января 2020 15:29

Подрыв терминала ДАП: прокуроры расследуют "вероломство" оккупантов

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Подрыв терминала ДАП: прокуроры расследуют &quot;вероломство&quot; оккупантов
На фото момент падения нового терминала ДАП. Фото: www.rbc.ua

Офис генерального прокурора собрал доказательства вероломного подрыва Донецкого аэропорта в 2015 году.

Установили, что враги заложили взрывчатку на конструкциях терминала, где находились украинские военные, а затем взорвали его, пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуроры проанализировали данные, находящиеся в распоряжении СБУ, и установили, что своими действиями боевики нарушили статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

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Выяснили, что 20 января 2015 года враг запросил у киборгов тишину, чтобы эвакуировать раненых. В это время воспользовались этим и установили взрывчатку.

ОГП подчеркивает, что это второй зарегистрированный факт вероломства контролируемых Россией боевиков после Иловайской трагедии.

6 лет назад российские войска взорвали здание нового терминала Донецкого аэропорта.

Во время взрыва обрушилась крыша и похоронила под собой 58 защитников.

В ДАП воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельных аэромобильных и 93-й отдельной механизированной бригад, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Объект держали для того, чтобы россияне не могли сеять войну дальше.

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Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

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