Подозреваемый в терроризме Рубан вернулся в Украину

Владимир Рубан вернулся в Украину.

Подозреваемый в подготовке терактов Владимир Рубан вернулся в Украину и явится на заседание суда. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

По словам адвоката, Рубан уже давно находится в Киеве, при этом не назвал дату его возвращения из Польши. Ожидается, что подозреваемый 7 мая примет участие в судебном заседании по его делу, пишут "Українські Новини"

26 апреля стало известно, что Рубан покинул страну после выхода на свободу.

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Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко задержали в марте прошлого года. Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорилась с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие. Оба провели в СИЗО более года.