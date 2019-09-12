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четверг, 12 сентября 2019 19:02

Подозреваемый по делу МН17 Цемах возвращается на Донбасс

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  Цемах возвращается на оккупированный Донбасс. Фото: PRM
Цемах возвращается на оккупированный Донбасс. Фото: PRM

Подозреваемый по делу MH17 боевик Владимир Цемах возвращается на Донбасс.

Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах в соцсети "Вконтакте", передает Настоящее Время.

Женщина не уточнила в какой именно населенный пункт направляется с отцом. Но известно, что дочь живет в оккупированном террористами "ДНР" Харцызске, недалеко от Снежного Донецкой области.

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Следователи изменили статус Владимира Цемах по делу о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого. Как отмечается, Совместная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, из которого следует, что Цемах теперь рассматривается как подозреваемый.

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