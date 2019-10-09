Подорвался на мине: в Днепре спасают тяжело раненного бойца

В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуировали бойца с минно-взрывной травмой. Фото - Патриоты Украины

8 октября в Днепр из зоны ООС эвакуировали бойца с минно-взрывной травмой.

Защитника доставили в больницу им. Мечникова на военном вертолете в 23:45. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа на в Facebook.

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"Раненый в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Его доставили в больницу Мечникова. Привлеченный врач из областной офтальмологии. Александр Толубаев и профессор-офтальмолог Валерий Серюк общались с главным хирургом ООС. Сопровождение полета обеспечили военные медики нашего госпиталя", - написала Губа.

Особую благодарность за полет в сложных условиях советник выразила вертолётчикам. Также она поблагодарила врачей, которые оказали первую помощь и стабилизировали состояние бойца в военном госпитале.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Однако противник намеренно обстреливает позиции украинских военных, в том числе - участки разведения войск - из гранатометов различных систем.