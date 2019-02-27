Под вражеским огнем погибли двое украинских бойцов

Военнослужащий 54-й отдельной бригады Борис Борденюк погиб в результате минометного обстрела украинских позиций Фото: Facebook

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил погибли двое украинских бойцов.

Защитников Украины не стало в результате вражеского огня, сообщил в Facebook сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

"25 февраля в бою на Попаснянском направлении (около Новоалександровки) от пулевого ранения погиб солдат, заместитель командира боевой машины наводчик-оператор механизированной бригады), Медінцев Александр. Боец вел огонь по противнику, который под прикрытием автоматного и пулеметного огня, пытался приблизиться к наблюдательному временной огневой позиции", – говорится в сообщении.

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В штабе ООС отметили, что за проявленное мужество Мединцева представили к награждению (посмертно).

Также 24 февраля на Светлодарск Дуге в результате минометного обстрела украинских позиций из 82-мм минами погиб военнослужащий 54-й отдельной бригады Борис Борденюк, 1987 г.н. Погибший проживал в селе Благовещенка, Каменско-Днепровского района Запорожской области.

25 февраля, на Попаснянском направлении зоны Операции Объединенных Сил, около 13.00 погиб солдат одного из подразделений Вооруженных Сил Украины Александр Мединцев.