Под вражеским огнем погиб украинский воин

Под вражеским огнем погиб один украинский военный. Еще один - получил ранения. Фото - vchasnoua.com

16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем погиб один украинский военный. Еще один - получил ранения, сообщили в штабе ООС.

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Противник обстреливал наши позиции около 14 населенных пунктов. Горячее всего было у Водяного что на Приазовье. Там боевики семь раз открывали огонь из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

15 октября утром вблизи Авдеевки Донецкой области от пули снайпера РФ погиб Юрий Громович, 1983 года рождения. Житель города Харьков, служил в 92-й механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко.