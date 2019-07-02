Под Горловкой жарко: украинцы вдребезги разбили позиции россиян

Украинские бойцы хорошо "насыпали" боевикам под Горловкой.

На днях враги направили управляемую ракету на украинском позиции, пишет волонтер Юрий Мисягин в Facebook.

В результате агрессии боевиков один из военных получил осколочно ранения, еще трое получили контузии.

"В ответ наша пехота к черту сожгла логово врага. Давно его вычислили. А тут и повод нашелся. Горело долго", - говорит Мисягин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстрел санитарного авто ВСУ: секретарь СНБО выступил с инициативой

Он также выложил часть переписки с военным.

Фото: Юрий Мысягин

Тот рассказал, что защитники Украины вырыли 500 м траншеи и превратили этот участок на укрепрайон.

Украинские военные подбили боевую машину пехоты боевиков. "В районе... в районе выполнения определенных задач по назначению два с лишним часа назад в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена "бэха". Чуток горела. 1-200, 2-300, но, скорее всего, из них, судя по перехвату, еще минимум один - не жилец", - написал военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook.