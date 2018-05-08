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вторник, 08 мая 2018 17:06

"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе

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&quot;Почувствуйте на себе&quot; - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
Украинские бойцы показали на видео, как сдерживают атаку врага возле поселка Зайцево. Фото: "Украинский интерес"

Украинцам показали видео боев возле поселка Зайцево на оккупированной Донецкой области.

Его в Facebook опубликовали волонтеры сообщества "Вернись живым".

"Это видео мы публикуем специально для тех, кто считает, что война закончилась. Поселок Зайцево, где оборону держит батальон "Донбасс-Украина", на выходные вздрагивал от вражеской артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.

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Слушайте запись со звуком и, возможно, хоть на 1% почувствуете, как оно - сидеть в блиндаже, когда по тебе палят российские наемники. Как оно - не знать наверняка, наступит ли для тебя завтра. И, как это - выдыхать потом и бесконечно радоваться, что остался жив ", - подписались под видео.

В сети выложили видеоролик, как домой вернулась 10-я отдельная горно-штурмовая бригада. На кадрах видно, как бойцы подразделения выезжают на танках и БТРах с железнодорожного вокзала города Коломыя Ивано-Франковской области.

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08
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