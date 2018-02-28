Почерк российского спецназа: как отражают ночную атаку "ихтамнетов"

Украинские бойцы говорят, что узнают "ихтамнетов" по манере выстрелов.

Волонтеры показали, как украинские бойцы отражают ночную атаку кадровых российских военных вблизи оккупированной Горловки.

Видео боя на своей странице в Facebook опубликовал фонд "Вернись живым".

"Недавний ночной бой на Светлодарской дуге. Кадры, которые должны ежедневно показывать в новостях. Ведь на самом деле на передовой подобные столкновения происходят с болезненной регулярностью ", - рассказывают волонтеры.

Бойцы говорят, что узнают "ихтамнетов" по манере выстрелов.

"Они часто выходят, почти каждый день, - рассказывает взводный, глядя в сторону посадки на холме, - почти каждую ночь. Вот к той "зеленке" метров 400, а внизу там узкий овраг. Они тем ярком подходят еще ближе. Он хоть и заминирован, но тропу они уже протоптали. Вчера вот на метров 200 подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока арта нам не дает даже голову поднять, "тройка" ДРГ подползает и начинает "кошмарить". Стрелкотней оттуда их можно часами выбивать. В них, в принципе, задача такая и стоит - выявить наши огневые точки".

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По словам армейца, на ту сторону на днях привезли новобранцев. Взводный рассказывает, что оккупанты воюют в последнее время с особым рвением.

"Ну, мы тоже не дураки: "дашка" (rрупнокалиберный пулемет ДШК. - Gazeta.ua) у нас мобильная, даже ночью мы их всегда видим в "теплик". Но нужно дать возможность "коллегам" почувствовать себя профи ", - смеется военный.

По его словам, на этом участке часто трудно ожидать распоряжения о принятии боя. Боевики кроют наши позиции из артиллерии и лупят из БМП.

"Но как только в эфире звучит приказ - здесь такое световое шоу начинается. Слышно и видно от Горловки до Бахмута ", - говорит взводный.

21 февраля 2018 года появились фото, как украинские военные отбили атаку российских гибридных сил вблизи Светлодарской дуги.