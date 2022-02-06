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воскресенье, 06 февраля 2022 16:03

Почему Минобороны не покупает необходимое для армии - расследование Watchdogs

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Почему Минобороны не покупает необходимое для армии - расследование Watchdogs
Последний раз закупки были в 2019 году. Фото: Скрин из видео

В последний раз Министерство обороны Украины покупали баллистические шлемы для украинской армии в 2019 году.

Приблизительно три года назад покупали и бронежилеты, говорится в сюжете Watchdogs.Расследование.

"Одетые, мотивированные, накормленные и вооруженные солдаты - залог обороноспособности государства. Но почему власти вспоминают об этом тогда, когда враг всерьез лязгает оружием под границами?", - говорится в сюжете.

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По данным журналистов, запасы шлемов и бронежилетов почти не осталось.

"Ни шлемов, ни бронежилетов Минобороны перестало закупать даже самое необходимое...Кто присел на потоки с питанием для военных?", — выясняют журналисты.

За прошедшие сутки на Донбассе российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники. Поэтому Россия вновь нарушила Минские договоренности.

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