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По прошедшие сутки, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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По прошедшие сутки, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Боевых потерь за 17 ноября среди военнослужащих Объединенных сил не было Фото: Укринформ

17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска обстреляли украинских военных 9 раз. В Новомихайловке обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Возле Водяного на Приазовье - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки - дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Два раза неподалеку Лебединского - с СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Дважды вблизи Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Павлополе - из стрелкового оружия.

7 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР": неподалеку Крымского - из противотанковых ракетных комплексов; два раза у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; у Троицкого - с СПГ и автоматических гранатометов; вблизи Майского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь за 17 ноября среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В Штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе. На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода. Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений, сообщил пресс-центр ООС.

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