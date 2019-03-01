"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3069
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1665
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1008
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2367
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1593
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3357
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1665
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
6
3
4
8
4
&quot;Мы же не фашисты, как они&quot; - военные рассказали печальную историю живописного села
"Мы же не фашисты, как они" - военные рассказали печальную историю живописного села
Снаряды начиненые монетами и обрезками металла: бойцы рассказали о коварных проделках оккупантов на Донбассе
Снаряды начиненые монетами и обрезками металла: бойцы рассказали о коварных проделках оккупантов на Донбассе
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Видео
Все видео
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом
"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом
Воины ООС всыпали перца боевикам
Воины ООС всыпали перца боевикам
Показали видео уничтожения ракетного расчета боевиков
Показали видео уничтожения ракетного расчета боевиков
"Уничтожить из воздуха" - прошли тренировки авианаводчиков
"Уничтожить из воздуха" - прошли тренировки авианаводчиков
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1665
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1593
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1377
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3015
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 432
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 12:28

"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом

  Комментировать
&quot;Плодородные шахты Донбасса&quot;: боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом
Боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом "Стрела-10" / скрин

Боевики похвастались системами противовоздушной обороны, которые якобы нашли на военных складах.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" продемострировали сепаратистские каналы, пишет блогер Анатолий Штефан у себя на Facebook.

"Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают "дарит" popo4ленцям образцы вооружения и военной техники. На это раз "шахтеры" с 1 АК оккупантов получили до цели батареи ПВО, это надо учиться. И конечно они в шахтах их взяли прямо с экипажами ихтамнетов", - пишет он.

Стрела-10 - советский зенитно-ракетный комплекс. Предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выдали сборник росийского вранья на все случаи жизни

Очередного пленного бойца боевики "выгуляли" для картинки пропагандистских телеканалах. Мужчина сказал, что его зовут Игорь Мирончук и сказал, что он служит в 128-й бригаде ВСУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 25200
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 13725
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 11190
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10962
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
20
 Просмотров: 9271
Донбасс
Главарь ЛНР Леонид Пасечник решил подписать контракт с бригадой 200-х
Главарь ЛНР Леонид Пасечник решил подписать контракт с бригадой 200-х
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
9
 Просмотров: 261
Война на Донбассе: каким был февраль для украинских военных
Война на Донбассе: каким был февраль для украинских военных Просмотров: 81
27-летнего мужчину два года держали в рабстве
27-летнего мужчину два года держали в рабстве Просмотров: 1503
"Мы же не фашисты, как они" - военные рассказали печальную историю живописного села
"Мы же не фашисты, как они" - военные рассказали печальную историю живописного села
6
 Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
18
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 34159
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua