"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом

Боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом "Стрела-10" / скрин

Боевики похвастались системами противовоздушной обороны, которые якобы нашли на военных складах.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" продемострировали сепаратистские каналы, пишет блогер Анатолий Штефан у себя на Facebook.

"Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают "дарит" popo4ленцям образцы вооружения и военной техники. На это раз "шахтеры" с 1 АК оккупантов получили до цели батареи ПВО, это надо учиться. И конечно они в шахтах их взяли прямо с экипажами ихтамнетов", - пишет он.

Стрела-10 - советский зенитно-ракетный комплекс. Предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

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Очередного пленного бойца боевики "выгуляли" для картинки пропагандистских телеканалах. Мужчина сказал, что его зовут Игорь Мирончук и сказал, что он служит в 128-й бригаде ВСУ.