Переселенцам никто ничего не должен

"Дети - переселенцы апатичны. Даже на перемене, в столовой, они равнодушно выбирают себе пищу. Нет даже желания выбрать себе что-то вкуснее. Учатся они средне, из 10 учеников успешных будет двое, - рассказала Gazeta.ua врач-психолог, член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка.

Автор: Командование объединенных сил ВС Украины Маленькие дети, которые переехали из оккупированного Донбасса менее уязвимы, чем подростки, потому что их комфорт зависит от присутствия мамы и папы рядом

Какие комплексы, жизненные установки, убеждения у детей, приезжающих с оккупированных территорий?

Наверное начнем с убеждений - их нет. Самая мягкая их эмоция - растерянность. Потом есть сожаление о том, что потеряли: жилье, семью, друзей. Потом - отчаяние и грусть по своему дому, родной землей. Дети - переселенцы апатичны. Даже на перемене, в столовой, они равнодушно выбирают себе пищу. Нет даже желания выбрать себе что-то вкуснее. Учатся они средне, из 10 учеников успешных будет двое. Эти дети мало улыбаются, мало играют и не реагируют на позитив. Наблюдала за такими - получили хорошую оценку или плохую, а реакции - ноль. На них сильно действует российская пропаганда и они воспринимают войну на Донбассе не как российскую интервенцию, а как гражданскую войну.

Чем эти эмоции отличаются от тех, что переживают люди, которые просто переехали в другой город?

Для человека, который переехал, например, из Киева во Львов эта жизненное событие было запланированным. В случае с переселенцами главным фактором выступает именно вынужденность переезда. Они спасались. Универсальных методов адаптации к детям - переселенцам школа принять не может. Когда возникают проблемы - вмешиваются учителя и привлекают родителей. Начинается конфликт. Когда мы к чему-то привыкаем, то потеряв чувствуем боль. Мы по скорбим. Свои чувства так и описывают фразой "у нас забрали". Они не понимают, что новое - это не плохое и не хорошее, а просто новое и с этим надо жить. Приведу аналог из Библии - Лоту сказали бежать из Содома и не оборачиваться, а его жена не послушалась и погибла. Мы объясняем этим людям истины, что там было опасно. Мы рассказываем им, что жить прошлым нельзя потому что это постепенно разрушает. Показываем другая жизнь, преимущества нового.

Автор: Новини України 24 Дети с оккупированных территорий переживают стресс из-за разорваны социальные связи с родителями, друзьями

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В чем причина?

Виновато государство, которое начало хаотично помогать и жалеть. Должны были привлечь психологов, которые привели-бы психику переселенцев к здоровому состоянию. Переселенцы самостоятельно не знают что делать с собой. Война отразилась на психике - там, на оккупированной стороне, остались могилы их родителей, их родственники. Им трудно понять, надолго ли все затянется и что будет дальше. Как искать жилье, работу. Добавилась и эпидемия ковида. Они не хотят жить на полную, потому что не знают как. Не имеют опыта адаптироваться и начать жизнь заново.

Как переезд или 7 лет оккупации повлияли на их личность?

Переселенцы с которыми я работала почему-то считают нас виноватыми и относятся к украинцам как к обслуживающему персоналу. Изменения в психике зависят от того, что ребенок видел. Если кровь и насилие, тогда эти травмы необходимо проработать в детстве, иначе останутся на всю жизнь. Это также ответственность родителей, многие из них обращают мало внимания на своих детей. Считают, что все хорошо, а должны быть внимательнее, говорить. У переселенцев слабее развита черта самостоятельности. Они не думают как бы самому разобраться в ситуации. Эти люди ищут виновного - советское мышление, которое вдалбливали в сознание трех поколений. Это корень проблемы и он не исчезнет так быстро, как бы нам хотелось.

Автор: ukraine.segodnya.ua "Дети-переселенцы апатичны. Даже на перемене, в столовой, они равнодушно выбирают себе пищу. Нету даже желание выбрать себе что-то вкуснее. Учатся они средне, с 10 учеников успешных будет двое", - психолог Наталья Липка

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Как с ними общаться чтобы не возникало конфликтных ситуаций?

Надо давать разнообразие информации. Формировать заинтересованность процессом самообразования. Мы обращаем внимание родителей на собственное поведение и поведение детей. Привлекаем их к воспитанию детей. Это кропотливая работа и ее должно проводить государство. Но многое делается "в холостую": переселенцы ищут российский контент, к которому привыкли, зону комфорта. Как молодым людям с оккупированных территорий интегрироваться в общество? Во-первых, осознать, что они ни инвалиды, ни дети, а взрослые люди. Понять, что им никто ничего не должен. Заниматься самообразованием, своими потребностями, а не перекладывать ответственность за себя на других. Им надо формировать внутреннюю культуру, осознание того, что новое - безопасно. Кроме этого, эти люди должны осознать, что в "чужой монастырь со своим кадилом не идут". Должны с другими людьми обращаться достойно. Только тогда, когда перестанем их жалеть, начнется взрослый, нормальный диалог.

Как должны действовать государственные институты? Какие должны быть программы интеграции, общения и взаимодействия?

Их в начале принимали без экзаменов в престижные учебные заведения, в которые до войны они могли проступить только пройдя конкурс. От такой "шары" часть студентов перестала ходить на пары и готовиться к занятиям. Так произошло, потому что их убедили в том, что они несчастны. На самом деле "несчастье" нет, - есть жизненная ситуация, которую надо решать. Это называется приобретенная беспомощность. Это когда человек не желает менять свое состояние вещей, так называемую зону комфорта. Начинается деградация. Государство должно не давать льгот, а запустить процесс психологической реабилитации. Психотерапевты должны были настроить их на рабочий лад. Объяснить, что теперь их жизнь именно такая и ее надо жить. Надо было в начале сказать, что помощь имеет предел, а дальше человек сам должен работать. Помочь на старте, дать возможность закрепиться и встать на ноги, а затем отпустить. К сожалению, психологических, психотерапевтических наработок очень мало, потому что опыта работы с переселенцами не было.

Количество желающих посетить оккупированный Крым сократилось. С начала 2020 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 538 тыс. граждан и 75 тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины,