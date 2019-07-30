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Перемирие заканчивается: враг 3 раза обстрелял наши позиции

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Перемирие заканчивается: враг 3 раза обстрелял наши позиции
1 раз враг использовал запрещенный Минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. ФОТО: UA.News

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел огонь из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета", - пишет официальная страница ООС в Facebook.

1 раз враг использовал запрещенный Минскими соглашениями миномет калибра 82 мм.

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Противник обстрелял наши позиции вблизи Каменки - из реактивного пехотного огнемета. У Гнутового использовали миномет калибра 82 мм.

Неподалеку Водяного стреляли из крупнокалиберного пулемета.

Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один наш военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Произошло это вблизи Луганского.

Террористы в Донбассе игнорируют "хлебное" перемирие и стреляют по украинским воинам.

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Дата
30
июля

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