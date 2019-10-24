Переформатировали одесскую часть Нацгвардии

На базе 49-го отдельного полка Национальной гвардии Украины, что в Одессе, создали 11-ю бригаду охраны общественного порядка.

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Командиром бригады назначили бывшего заместителя командира полка полковника Вячеслава Краснопольского, пишет Ukranian military pages.

Также изменили дату основания полка с советской в ​​день, когда часть официально были зачислены в состав Национальной гвардии Украины.

"Все эти изменения подчеркивают действенность воинской части, профессионализм и стремление ее личного состава. Такие вещи, как добросовестность, дисциплинированность и воинская честь не определяются ни дате, ни имени. И именно ими может гордиться 11-я бригада охраны общественного порядка ", - отметил на церемонии начальник Южного Одесского теруправления полковник Олег Подлубный.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан предлагает разделить военное формирование "Национальная гвардия" между тремя органами подчинения - Министерством внутренних дел (где Нацгвардия находится сейчас), Министерством обороны и президентом.