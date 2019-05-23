Паспорта РФ в первую очередь получают те, которым уже нечего терять - Тымчук

Так называемая "паспортизация" идёт через пень-колоду. Обилечивают в основном "госслужащих первого эшелона" и боевиков, которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят пути отхода в Россию. Для их удобства созданы отдельные очереди как на получение паспортов РФ, так и ЛНР или ДНР (у кого нет).

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Фактически за месяц в Ростов-на-Дону из ЛНР и ДНР отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов боевиков и "госслужащих" (паспорт Украины, паспорт так называемых ЛНР или ДНР, переводы копий документов с украинского).

Есть и желающие не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за "первоочередников". В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую терять не хочется.

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"Пока формируются списки соискателей "счастья в русском мире" из числа боевиков и "госслужащих", мы будем продолжать понемногу радовать тех из них, кто уже подал свои документы на паспорт РФ", - пишет Тымчук.

Итак, сегодня у нас в номинации "самые хитрые и пронырливые":

- т.н. "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова:

- т.н. "начальник отдела внешнеполитических связей и протокола МИД ДНР" Ирина Белякова:

- т.н. "заместитель начальника учреждения – начальник отдела интендантского и коммунально-бытового обеспечения Луганского учреждения исполнения наказаний управления исполнения наказаний МВД ЛНР" Вилен Муромцев:

Европейский Союз хочет запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. "Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами".