 
Ексклюзивы
1/5
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 36
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 369
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2241
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1053
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2853
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1431
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 19449
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 279
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 360
Фото
Все фото
9
4
12
4
22
Организованно и четко: как вакцинируют военных на фронте
Организованно и четко: как вакцинируют военных на фронте
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot; - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
Видео
Все видео
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 702
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 252
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 22:16

Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади

  Комментировать
Автор: Дмитрий Анохин
  Митинг на Михайловской площади
Митинг на Михайловской площади


14 марта в украинцы отмечают День добровольца. В этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы Киевской области для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 64 - посмертно: президент вручил госнаграды украинским добровольцам

На Михайловской площади в Киеве состоялась панихида по погибшим защитниками Украины и импровизированный концерт. Больше в видеорепортаже:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 15462
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 11394
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 10656
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 9864
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
 Просмотров: 8361
Донбасс
Оккупанты ранили украинского военного
Оккупанты ранили украинского военного Просмотров: 153
"Близкое окружение президента объединяется с Медведчуком": неделя в 5 цитатах
"Близкое окружение президента объединяется с Медведчуком": неделя в 5 цитатах
 Просмотров: 3078
Путинские убийцы попали в сердце 30-летнему Александру Пекурі
Путинские убийцы попали в сердце 30-летнему Александру Пекурі Просмотров: 1089
Путинские наемники продолжают стрелять по защитниках Украины
Путинские наемники продолжают стрелять по защитниках Украины Просмотров: 306
Боевики сбросили с беспилотника 2 выстрела ВОГ-17 на украинские позиции
Боевики сбросили с беспилотника 2 выстрела ВОГ-17 на украинские позиции Просмотров: 423
Больше всего комментируют
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
Голосов: 10624
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть