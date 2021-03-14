Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади

Автор: Дмитрий Анохин Митинг на Михайловской площади



14 марта в украинцы отмечают День добровольца. В этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы Киевской области для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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На Михайловской площади в Киеве состоялась панихида по погибшим защитниками Украины и импровизированный концерт. Больше в видеорепортаже:





