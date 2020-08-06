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четверг, 06 августа 2020 19:04

Отражали сразу несколько атак: зенитчики провели учения с новыми ракетами С-125
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Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым
Фото: facebook.com/pvkshid
Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым
Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым
Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым
Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым

В Харьковской области состоялись тактические учения с дивизионом зенитного ракетного полка с осложненными задачами.

Тренировка проходила с подразделением, вооруженным модернизированным зенитным ракетным комплексом С-125, который дивизион недавно принял на вооружение.

"Военные усовершенствовали навыки выполнения боевых задач при любых погодных условиях с одновременным противодействием вражеским атакам с воздуха и на земле. Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым ", - сообщила начальник службы по связям с общественностью Воздушного командования "Восток" Ирина Баранова.

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Личный состав действовал профессионально и слаженно, отметил руководитель учений ТИО командира зенитного ракетного полка подполковник Михаил Повхович.

"Один из отработанных элементов - противодействие беспилотным летательным аппаратам. Как показала практика боевых действий на Донбассе, БПЛА используются враждебной стороной, не только как средство разведки, но и как средство боевого поражения. Поэтому борьба с комплексами воздушной разведки является одной из приоритетных задач для подразделения", - добавил Повхович.

В сентябре дивизион в составе сводного полка будет участие в боевых стрельбах на полигоне Ягорлык.

В Черном море состоялись совместные учения пограничников и морских пехотинцев.

Практические меры предусматривали действия резервов ведомств в случае вооруженного нападения условного противника на территорию Украины.

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