Отправились на чай к Захарченко: показали двух уничтоженных боевиков

Боевики ЛНР понесли потери - двое отошли в мир иной. Один из них скончался в больнице от полученного тяжелого ранения. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
"В бесславной "бригаде-200" пополнение - два боевика отправились на чай к Захарченко", - написал Штефан в Facebook.
Так, 8 октября российский наемник из Санкт-Петербурга Никита Ширяев по прозвищу "Питер" умер в одной из больниц ЛНР от полученных ранений.
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На следующий день за ним отправился еще один "воин" ЛНР Никита Беньковский по прозвищу "Беня".
В оккупированном Довжанском (бывший Свердловск) боевик ЛНР выстрелил себе в голову. Зовут самоликвидированного Сергей Шаповалов. Ему был 41 год. Он родом из Голубовки (бывший Кировск). Покончил с собой после ссоры с подругой.
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