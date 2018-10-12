Отправились на чай к Захарченко: показали двух уничтоженных боевиков

Боевики ЛНР понесли потери - двое отошли в мир иной. Один из них скончался в больнице от полученного тяжелого ранения. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В бесславной "бригаде-200" пополнение - два боевика отправились на чай к Захарченко", - написал Штефан в Facebook.

Так, 8 октября российский наемник из Санкт-Петербурга Никита Ширяев по прозвищу "Питер" умер в одной из больниц ЛНР от полученных ранений.

Автор: Facebook Анатолия Штефана Российский наемник из Санкт-Петербурга Никита Ширяев по прозвищу "Питер" умер в одной из больниц ЛНР от полученных ранений

Автор: Facebook Анатолия Штефана Российский наемник из Санкт-Петербурга Никита Ширяев по прозвищу "Питер" умер в одной из больниц ЛНР от полученных ранений

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На следующий день за ним отправился еще один "воин" ЛНР Никита Беньковский по прозвищу "Беня".

Автор: Facebook Анатолия Штефана Уничтоженный боевик Никита Беньковский по прозвищу "Беня"

В оккупированном Довжанском (бывший Свердловск) боевик ЛНР выстрелил себе в голову. Зовут самоликвидированного Сергей Шаповалов. Ему был 41 год. Он родом из Голубовки (бывший Кировск). Покончил с собой после ссоры с подругой.