Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому

В сети появилось письмо отца одного из погибших 6 августа морпехов ВСУ, адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем человек жестко требует от главы государства нести ответственность за трагедию и посмотреть в глаза родителям погибших воинов.

Текст обращения опубликовал на своей странице в Facebook Эдуард Литвиненко и подписался под ним позывным "Don".

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Приводим текст обращения:

А теперь, действий, Верховный! Четверо погибших! За раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасса", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира) . Ты дошел до края, Верховный! Вставай, поднимай ж* пу своих помощников. Четыре помощники - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.

Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, наденут на тела запрещены очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельняшки. И пусть эти помощники в подтяжках фирмы "POHUI" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четверо погибших - четверо помощников в разные города Украины.

И пусть матери погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчишки.

Ты проснулся, засунул ноги в тепле тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившееся, ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние в числе украинских военных частей Крыма, не сдались российским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, Верховный, призываешь их просто не стрелять???

Езжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их матерям... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи...

И тогда, может, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым во время развлечений местных и российских политиков-олигархов, вздрогнет тошнота от собственной похабной жизни. Встаньте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве. К мести!

"Don", отец морпеха