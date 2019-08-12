Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы

11 августа Россия обстреляла наших защитников 8 раз. Фото: facebook.com

11 августа вооруженные формирования России и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил пять обстрелов: вблизи СТАРОГНАТОВКА - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку ВОДЯНОГО - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи НОВОТРОИЦКОГО - из крупнокалиберного пулемета; в районе ПАВЛОПОЛЯ - с применением гранатометов различных систем; неподалеку ГНУТОВО - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, - сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" наши позиции были обстреляны 3 раза: неподалеку КРЫМСКОГО - из стрелкового оружия; вблизи майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе ЗОЛОТОГО-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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13 раз за прошедшие сутки пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня. 10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. вели обстрел украинских позиций в станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий.