Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 738
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1422
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2934
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2124
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4806
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14319
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15795
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2988
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
10
9
4
5
9
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Видео
Все видео
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4412
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4050
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 639
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 07:19

Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы

  Комментировать
Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы
11 августа Россия обстреляла наших защитников 8 раз. Фото: facebook.com

11 августа вооруженные формирования России и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил пять обстрелов: вблизи СТАРОГНАТОВКА - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку ВОДЯНОГО - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи НОВОТРОИЦКОГО - из крупнокалиберного пулемета; в районе ПАВЛОПОЛЯ - с применением гранатометов различных систем; неподалеку ГНУТОВО - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, - сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" наши позиции были обстреляны 3 раза: неподалеку КРЫМСКОГО - из стрелкового оружия; вблизи майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе ЗОЛОТОГО-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца

13 раз за прошедшие сутки пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня. 10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. вели обстрел украинских позиций в станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отчет ООС: Россия продолжает кровавые обстрелы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 94878
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 22050
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 20151
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11943
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
8
 Просмотров: 8568
Донбасс
Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца
Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца Просмотров: 666
Жители Донецка жалуются на дохлую рыбу
Жители Донецка жалуются на дохлую рыбу Просмотров: 198
Россиянам отдали украинские заводы
Россиянам отдали украинские заводы Просмотров: 990
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие Просмотров: 99
ВСУ отказывается от советских радиостанций
ВСУ отказывается от советских радиостанций Просмотров: 4023
Больше всего комментируют
22
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
4
Трамп заговорил проо Зеленского
3
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 4687
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua