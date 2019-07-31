Отчет ООС Россия плюет на договоренности огнем

30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.
Украинская сторона придерживалась режима прекращения огня, пишет страница ООС в Facebook.
Враг обстрелял наши позиции вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.
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От утра 31 июля противник обстрелял наши позиции один раз - вблизи Песков. Огонь велся из подствольного гранатомета.
Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.
29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
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