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среда, 31 июля 2019 07:32

Отчет ООС Россия плюет на договоренности огнем

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Отчет ООС Россия плюет на договоренности огнем
Отчет ООС по 30 июля. ФОТО: UA.News

30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

Украинская сторона придерживалась режима прекращения огня, пишет страница ООС в Facebook.

Враг обстрелял наши позиции вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.

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От утра 31 июля противник обстрелял наши позиции один раз - вблизи Песков. Огонь велся из подствольного гранатомета.

Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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