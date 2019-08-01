Отчет ООС: Россия чихает на договоренности

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия.
4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия-миномета калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе заметили запрещенную технику боевиков
30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.Враг обстрелял наши позиции вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.
Комментарии