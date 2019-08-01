Отчет ООС: Россия чихает на договоренности

ООС: Россия нарушает договоренности. Фото: prm.ua

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия.

4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия-миномета калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.Враг обстрелял наши позиции вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.