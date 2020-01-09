Освобожденных пленных перевели в санаторий

Экс-пленным ищут жилье и работу. Фото: "Цензор.нет"

Освобожденных пленных перевели из больницы в санаторий в Пуще-Водице.

Сейчас им ищут жилье и работу, сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк, передает Укринформ.

"Мы опросили каждого из заявленных о том, какие у них пожелания по работе, какой у них есть опыт работы и где бы они хотели жить. Согласно этому запросу мы ищем персонально каждому такую ​​опцию - чтобы и работа была, и жилье", - пояснил он.

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По меньшей мере 26 бывших пленников не имеют документов о принадлежности к гражданству Украины. Над решением этой проблемы работают представители министерства совместно с Государственной миграционной службой.

76 украинских граждан 29 декабря вернулись домой из плена боевиков на Донбассе. Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ прошел на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.