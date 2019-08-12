Организатору "референдума" в Луганской области вынесли приговор

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В Луганске организатора так называемого "референдума" 2014-го осудили на 5 лет условно.

Прокурор доказал, что в мае 2014-го житель пгт Камышеваха Попаснянского района добровольно согласился назначить себя "председателем избирательной комиссии" по организации и проведению так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Человек координировал работу "членов комиссии". Предоставлял им указания, консультировал местных жителей, передавал информацию в районную "избирательной комиссии" о ходе проведения "голосования" и количество проголосовавших.

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После завершения незаконного "референдума" мужчина вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, доставил подсчитаны "бюллетени" и "протокол" к так называемой Центральной избирательной комиссии в Попасной.

Во время досудебного расследования обвиняемый признал свою вину, раскаялся, способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между ним и прокурором заключили соглашение о признании виновности.

На прошлой недели террористическая ЛНР активно проводила военные учения отдельных подразделений так называемого 2-го АК "народной милиции ЛНР".