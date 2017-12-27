Опубликовано громкие фамилии боевиков, которых отдала Украине

Сегодня боевики отдали пленных, а украинская сторона освободила приспешников боевиков.

Это первый обмен за последние почти полтора года, передает "Канал 24".

Обмен пленными проходил на линии разграничения в Донбассе. Боевики еще утром заявили: подготовили людей и отправили колонной на обмен. В свою очередь, украинская сторона направилась на встречу с соратниками боевиков, которых просили отпустить террористы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными: опубликованы фамилии освобожденных украинцев

Самые громкие фамилии среди боевиков, которых отдала украинская сторона, следующие:

Евгений Мефедов - подозреваемый в организации беспорядков 2 мая 2014 в Одессе.

Александр Кушнарев - член оппозиционного блока, обвиняемого в покушении на народного депутата Алексея Гончаренко.

Владимир Слепцов - экс-мэр Торецка в Донецкой области, его подозревают в организации незаконного референдума. Он спрятался в автобусе журналистов.

65-летний житель Станично-Луганского района. Его осудили за убийство украинских военных. Год назад пенсионер принес на блокпост "подарок" - банку с медом, в которой и была взрывчатка. В результате один военный погиб и трое получили ранения.

Украина требовала освободить 170 заложников. Среди них есть как военные, так и гражданские. Террористы хотели вернуть 386 своих. Однако в процессе переговоров вышли на формулу 74 на 238 человек. 40 задержанных не захотели возвращаться в ОРДЛО. 80 боевиков, которых хотели забрать террористы, Украина отказалась отдавать за того, что те совершили особо тяжкие преступления, поэтому не подпадают под амнистию.

Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобождены пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.