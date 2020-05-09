ООС: украинских защитников обстреляли 7 раз, есть раненые

8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили 4 украинских военных.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Неподалеку Широкиного противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов

Возле Каменки российские оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

Ночью вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку населенного пункта Пески.

Возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра. Также враг вел огонь возле Авдеевки и Хутора Вольного.

По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

7 мая вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. По сообщению штаба ООС, против защитников населенного пункта Старогнатівка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.