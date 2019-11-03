ООН назвала количество убитых в Донбассе

В ООН подсчитали количество жертв на Донбассе. Фото: Сегодня

С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых – до 9000 человек, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления на странице в Twitter.

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Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ констатируют резкое увеличение количества взрывов на Донбассе.