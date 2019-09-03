Около 100 ликвидированных - офицер ВСУ рассказал о потерях русских на Донбассе

На концерт Кобзона ушли около 40 оккупантов. Фото: Анатолий Штефан

За август ВСУ уничтожили и ранили около 100 российских захватчиков.

"Игнорируя Минские договоренности, в августе российско-оккупационные войска почти ежедневно провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", - пишет на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Украинские военные огнем ликвидировали около 40 оккупантов и ранили около 55.

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В ночь на 31 августа враг обстрелял позиции украинских подразделений неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Майорское". И получил ответ. Незадолго до обстрела командир опорного пункта Юрий получил информацию из перехваченного радиообмена оккупантов. В ней речь шла о подготовке провокаций в районе ответственности его подразделения. Об этом сообщает пресс-служба 53-й бригады.