Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Военные мощно ответили

Российские наемники 30 июня 10 раз атаковали украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

30 июня российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под прицел попали поселок Золотое-4 Луганщины, а также населенные пункты Донецкой области: Нвоселивка, Новгородское, Красноговирка, Южное, Водяное, передают в ООС.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА подавили средствами РЭБ.

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Сегодня утром противник уже дважды нарушил режим тишины. С минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем обстреляли Авдеевку Донецкой области.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши военные открывали огонь", - говорят в ООС.

Контрразведка СБУ задержала в столице боевика ЛНР, который прибыл в Киевскую область для легализации под видом переселенца. Злоумышленник был старшим стрелком в рядах так называемой народной милиции ЛНР, а также обслуживал боевую технику оккупационных войск. Преступнику сообщили о подозрении в создании террористической группы. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.