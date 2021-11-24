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среда, 24 ноября 2021 07:56

Оккупанты ударили из запрещенного оружия, ранив воина ВСУ

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Оккупанты ударили из запрещенного оружия, ранив воина ВСУ
В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

23 ноября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранение, сообщили в штабе ООС.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Верхнеторецкого Донецкой области российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкиного Мариупольского района Донецкой области противник применял минометы запрещенного калибра 120 мм.

В сторону шумов Бахмутского района Донецкой области враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

Утром 24 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированном Луганске танк Т-64. Он запрещен Минскими соглашениями. Наблюдателей ОБСЕ ограничивали на блокпосте кафиров возле населенного пункта Минеральное Донецкой области, в Вознесеновке Луганской области и на железнодорожной станции Красная Могила. Боевики глушили сигнал беспилотников ОБСЕ.

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