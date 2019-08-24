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суббота, 24 августа 2019 09:19

Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет

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Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Українці на окупованих територіях в день Державного прапора України малювали українські прапори і гасла "Слава Україні!" В Антрациті малюнки українських прапорів були нанесені 21-22 серпня на будинку культури, пам'ятнику "Загиблим воїнам-козакам і ополченцям" та ДЮСШ.

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Дата
24
августа

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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