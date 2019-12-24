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вторник, 24 декабря 2019 14:28

Оккупанты ранили украинского бойца

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Оккупанты ранили украинского бойца
Однажды террористы нарушили Минские соглашения. Фото: www.mediaport.ua

Из-за обстрела на передовой украинский военный получил ранения.

С начала суток российские наемники 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Один раз террористы нарушили Минские соглашения.

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В 2:35 ночи от Докучаевска боевики полчаса стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по деревне Березово.

С 06.35 в течение часа, боевики дважды обстреливали наших защитников возле Новолуганского. От Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения. Также, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы у Крымского, Светлодарска и Шумов.

Российские наемники за сутки 23 декабря нарушили режим прекращения огня 7 раз. Враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Дата
24
декабря

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