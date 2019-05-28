Оккупанты ранили украинского бойца

Раненого защитника Украины отправили в мобильный госпиталь. Фото: Укринформ

Оккупанты ранили 1-го украинского бойца.

Защитник Украины получил ранения в результате обстрела, его перевезли в мобильный госпиталь, сообщает Минобороны.

С начала суток российские боевики нарушили режим тишины 2 раза, начиная с 05:00 часов утра.

С оккупированной Олександровки россияне и боевики полчаса обстреливали украинскую Мариинку из минометов 120 калибра.

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Позже, в 09:30 утра, с позиций населенного пункта Безымянное, из минометов 120-го калибра враг обстреливал украинские позиции в Широкино.

Командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош рассказал, сколько ВСУ нужно времени, чтобы одержать победу на Донбассе. "Я не буду называть конкретных сроков. Но за пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию", - сказал он.