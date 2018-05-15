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Оккупанты понесли потери на линии соприкосновения

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Оккупанты понесли потери на линии соприкосновения
Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня. Наши войска давали адекватный ответ. Противники имеют потери. Фото - Украинские Национальные Новости

За прошедшие сутки, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 - применяли запрещенные минского договоренностями минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. По данным разведки, противники имеют потери - 1 убитого и 3 раненых. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"На Луганщине в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел беспокоящие огонь пытаясь спровоцировать огонь украинских воинов в ответ. На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Железное, Новгородское, Шахта Бутовка. Усилия российско-оккупационные войска были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки из состава Объединенных сил погибших и раненых нет.

Зафиксировано 7 случаев открытия огня оккупантами из стрелкового оружия по нашим позициям с целью спровоцировать ответный огонь.

В результате обстрела в селе Железное вблизи Торецкая повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. Оккупанты 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

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Дата
15
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