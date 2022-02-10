Оккупанты похитили украинского врача и осудили за "госизмену"

Родные Савченко выехали на подконтрольную Украине территорию. Фото: t.me/denisovaombudsman

Почти пять лет гражданку Украины Наталью Савченко, которая нуждается в срочном лечении, незаконно удерживают в женской исправительной колонии оккупированного Луганска.

Бывшего врача-гинеколога обвиняют по сфабрикованному делу в "государственной измене", сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"27 августа 2017-го представители оккупационной администрации забрали Наталью из дома, где проживала ее онкобольная мать, и увезли в неизвестном направлении. Через три месяца после ее задержания мать умерла, так и не узнав о судьбе дочери. В мае 2018 года женщину перевели в СИЗО Луганска. А 1 ноября 2019-го так называемый апелляционный суд ЛНР приговорил Савченко к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Наталья имеет хронические проблемы с печенью и поджелудочной. Она нуждается в постоянном медицинском надзоре и лечении. Из-за нарушения сердечного ритма, женщина должна регулярно принимать медпрепараты для его стабилизации. Уже в заключении Наталья пережила осложненный гипертонический криз. Но медицинскую помощь в Селезневской исправительной колонии № 143 ей не оказывают.

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"Родные Савченко выехали на подконтрольную Украине территорию из соображений безопасности, поэтому не имеют возможности посетить Наталью. Продукты и жизненно необходимые лекарства передают с друзьями или знакомыми, но попадают ли они к ней, неизвестно", - добавила омбудсмен.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ Шарлотту Реландер вмешаться в ситуацию и содействовать немедленной госпитализации украинки, а также обеспечить ее квалифицированной медицинской помощью.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.