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пятница, 09 августа 2019 07:27

Оккупанты палят по украинским военным позициям

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Оккупанты палят по украинским военным позициям
Вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушают режим прекращения огня. Фото - ТСН

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь попали позиции вблизи 8 населенных пунктов, сообщают в штабе операции Объединенных сил.

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За минувшие сутки потерь с нашей стороны нет.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Которые в свою очередь контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Боевики готовятся к наступательным действиям. С 5 августа ротные тактические группы российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, начали отрабатывать вопросы преодоления водных преград на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.

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Дата
09
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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