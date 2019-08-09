Оккупанты палят по украинским военным позициям

Вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушают режим прекращения огня. Фото - ТСН

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь попали позиции вблизи 8 населенных пунктов, сообщают в штабе операции Объединенных сил.

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За минувшие сутки потерь с нашей стороны нет.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Которые в свою очередь контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Боевики готовятся к наступательным действиям. С 5 августа ротные тактические группы российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, начали отрабатывать вопросы преодоления водных преград на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.