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пятница, 19 июля 2019 07:54

Оккупанты палят из запрещенного оружия

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Оккупанты палят из запрещенного оружия
Оккупанты обстреливают позиции украинских военных из запрещенного вооружения. Фото - Главком

18 июля под вражеским огнем на Донбассе погиб 1 украинский защитник. Еще 2 получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 18 июля 1 оккупант уничтожен и 2 ранены.

С начала сегодняшнего дня враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе. Оно должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов.

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19
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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