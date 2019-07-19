Оккупанты палят из запрещенного оружия

Оккупанты обстреливают позиции украинских военных из запрещенного вооружения. Фото - Главком

18 июля под вражеским огнем на Донбассе погиб 1 украинский защитник. Еще 2 получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 18 июля 1 оккупант уничтожен и 2 ранены.

С начала сегодняшнего дня враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе. Оно должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов.