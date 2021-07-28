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среда, 28 июля 2021 08:44

Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов

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Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 июля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Стреляли из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяного, Катринивкы, Каменки Донецкой области и Золотого-4, Луганской, сообщают в ООС.

Сегодня утром оккупанты трижды атаковали украинских военных в Донецкой области. Целились в направлении сел Зайцево, Пески и Водяное из минометов 82-го и 120 калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Перемирие, объявленное президентом Зеленским год назад, в июле 2020 года, полностью провальное. Россия не признает себя стороной конфликта и подталкивает Киев к переговорам с псевдореспубликами. Путин никогда не соблюдал перемирие, потому что всегда официально заявлял, что "их там нет".

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Дата
28
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