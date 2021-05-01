Оккупанты обстреляли украинские позиции с запрещенного оружия

В течение текущих суток на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня.
Оккупанты обстреливали украинские позиции у Песков и Шумов с запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.
У Южного боевики применили гранатометы с крупнокалиберными пулеметами.
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Вблизи Новгородского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные на агрессию российских оккупационных сил открывали огонь.
В штабе добавили, что состояние военного, получивший ранения в результате разрыва гранаты, сброшенной с беспилотника боевиков, пока удовлетворительное.
В районе Водяного, применив беспилотный летательный аппарат, противник сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных. В результате был ранен боец ООС. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
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