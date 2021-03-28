Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

Повідомили останні новини з передової. Фото: Facebook

С начала суток в зоне ООС зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Талаковки и Водяного противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Южного российские наемники вели огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Луганского враг совершил дистанционное минирование украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На полигоне "Широкий лан" построили новый лагерный городок. Условия проживания в нем испытали военнослужащие Отдельной мотопехотной бригады им.Кошового атамана Костя Гордиенко.