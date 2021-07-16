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пятница, 16 июля 2021 00:34

Оккупанты обстреляли Нью-Йорк

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Оккупанты обстреляли Нью-Йорк
Обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области. Фото: Лига

Российские формирования обстреляли частный сектор поселка Нью-Йорк в Донбассе.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел Нью-Йорка, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших нет", - в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Правоохранители уже квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".

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Верховная Рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское Донецкой области на Нью-Йорк.

Переименование инициировали жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия. Поселок назывался Нью-Йорк до 1951 года. Его переименовала в Новгородское советская власть.

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации уже обстреливали Нью-Йорк в Донецкой области. Потерь среди военных не было.

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