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Оккупанты обстреливают украинские позиции, есть раненые

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Оккупанты обстреливают украинские позиции, есть раненые
Россияне обстреливают украинские позиции, есть раненые. Фото: Радио Свобода

За минувшие сутки российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Из них 5 раз используя запрещенное оружие 122 мм и минометов 82 калибра, пишут в ООС.

Зону ответственности оперативно-тактического угропування восток обстреливали 8 раз.

Водяное и Мариинку россияне обстреливали дважды из минометов 82 калибра ..

По городу Красногоровка из соседнего Трудовская стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Дважды обстреливали Авдеевку и Старогнатовка.

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Район оперативно-тактического Угрупуввання "Север" наших захисникив обстреляли 2 раза.

Район Майского обстреливали из артиллерии 122 мм и великокалибкрних кулеметиввв и Новолуганское - минометами 82 мм.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - пишут в ООС.

Боевики утром обстреляли окрестности освобожденнного села Водяное.

Стреляли снарядами 122 мм, которые запрещены Минскими договоренностями, пишут в ООС.

"Металл свежий, нет никакой ржавчины. Разводы - от высокой температуры. Это упало утром в окрестностях мирного села", - говорит военнослужащий Александр и показывает обломки на камеру.

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