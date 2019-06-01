Оккупанты обстреливают украинские позиции, есть раненые

За минувшие сутки российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Из них 5 раз используя запрещенное оружие 122 мм и минометов 82 калибра, пишут в ООС.
Зону ответственности оперативно-тактического угропування восток обстреливали 8 раз.
Водяное и Мариинку россияне обстреливали дважды из минометов 82 калибра ..
По городу Красногоровка из соседнего Трудовская стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
Дважды обстреливали Авдеевку и Старогнатовка.
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Район оперативно-тактического Угрупуввання "Север" наших захисникив обстреляли 2 раза.
Район Майского обстреливали из артиллерии 122 мм и великокалибкрних кулеметиввв и Новолуганское - минометами 82 мм.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - пишут в ООС.
Боевики утром обстреляли окрестности освобожденнного села Водяное.
Стреляли снарядами 122 мм, которые запрещены Минскими договоренностями, пишут в ООС.
"Металл свежий, нет никакой ржавчины. Разводы - от высокой температуры. Это упало утром в окрестностях мирного села", - говорит военнослужащий Александр и показывает обломки на камеру.
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